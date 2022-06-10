10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в украинский парламент внесли законопроект о лишении гражданства Украины за государственную измену.

Мирослава Романенко, , 17:25 — REGNUM В украинский парламент внесли законопроект о лишении гражданства Украины за государственную измену. Проект закона под названием «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за государственную измену» был зарегистрирован на сайте украинского парламента 9 июня. Инициатор законопроекта — депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

Украинский паспорт oskar Strelnikoff

Читайте также: «Херсон выехал! Лишайте!» — Киев хочет лишать гражданства выехавших в РФ

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Надо бы у всего киевского правительства забрать гражданство Украины. Руководство, которое против своего народа, его будущего, против прошлого своего народа и преступно в настоящем!» — написала Марианна.

«Зеленского в первую очередь лишить гражданства», — призвал Ami.

«Нельзя по конституции лишать человека его единственного гражданства…» — напомнила Марина С.

«Сейчас выстроится огромная очередь на лишение украинского гражданства», — иронизирует I Rybak.

«И первым пошел Зеленский! Разве не госизмена — отдать бразды правления Польше?» — задался вопросом Randis.

«Зеленский — первый попадает под эту статью!» — написала «Светик Семицветик».

«Ну нормально. А лишенного гражданства в армию не заберешь», — с сарказмом добавил Валерий Г.

Строй Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украины уже нет, о каком гражданстве они говорят?» — поинтересовался Александр.

«А те мрази, которые имеют по несколько гражданств и грабят нашу Украину на протяжении многих лет, это не изменники?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Типа, украинское гражданство — большая ценность?» — смеется один из комментирующих.

«Да зачем, кому нужно это гражданство? Мы его поменяем на российское без изменения места жительства! Как Крым в свое время, теперь Херсон, Мелитополь. Мы на очереди! Привет из Одессы!» — добавил Abarth.

«Так они в Раде почти все имеют гражданства других стран. Это не страна, а колония Запада, где в управлении иностранные граждане. А холопы должны работать или воевать», — прокомментировал новость Юрий М.

«Безграмотные!.. А кто изменения в Конституцию принимать будет? Там ведь написано, что лишать гражданства нельзя, можно только отказаться, так же в УК (уголовный кодекс — М. Р.) надо внести изменения в статью с видами наказаний, там исчерпывающий перечень наказаний, и лишения гражданства там нет», — отметил один из участников обсуждения.

«Если лишать гражданства, то как потом судить не гражданина?» — задался вопросом «Отто фон Штирлиц».

«Так они ещё больше усилят настроения людей, которые захотят русский паспорт!» — подытожил Nikkk.

Читайте также: «Со дна постучали!» — в Раде предложили назвать улицы в честь Зеленского