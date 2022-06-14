14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 22:15 — REGNUM В Комплексе «Гостиный Двор» прошла XXVII Международная выставка «АРХ Москва». Главной темой выставки в 2022 году стала «Устойчивость».

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В выставке приняли участие более 200 участников: среди них государственные, архитектурные студии и дизайн-бюро, профильные учебные заведения, девелоперы, а также производители и дистрибьюторы материалов.

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основные разделы выставки разделили на темы «Архитектура», «Дизайн», «Урбанистика», «Материалы и решения», «Технологии» и «Образование». Специальный раздел выставки посвятили архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Хорошо известная любому архитектору витрувианская триада «прочность — польза — красота» стала в новое время постепенно меняться. Причём, если красота субъективная, относящаяся к области искусства, продолжает существовать независимо (хотя ее критерии и меняются), то прочность и польза сначала превратились в надежность и функциональность (вкупе с эффективностью), а затем слились воедино в рамках устойчивости.

Именно это интегральное понятие теперь определяет практическую сторону архитектуры. Оно очень многозначно: от простой конструктивной устойчивости, устойчивого равновесия, без которого не может существовать здание — витрувианской прочности, до долговременного существования в работоспособном состоянии без лишних затрат, имеющего в основе витрувианскую пользу. Вместе эти два полюса подразумевают устойчивое существование и устойчивое развитие, причем не зданий, а скорее сетей и сообществ, которые эти здания используют». Отметили кураторы выставки Василий Бычков и Илья Мукосей в «манифесте куратора».

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

XXVII Международная выставка «АРХ Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM