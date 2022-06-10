Челябинск, 10 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Челябинске бывший заместитель главы города Олег Извеков заплатит штраф за получение взятки. Об этом сообщает пресс=служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Советский райсуд. Размер штрафа составит 22,5 млн рублей. Также гражданина лишили на четыре года занимать определённые должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Извекова задержали в феврале 2021 года. А затем его отправили в СИЗО.