Донецк, 10 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 10 июня в центре столицы ДНР, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

По его данным, украинские вооружённые формирования ведут обстрел Ворошиловского района Донецка. «Прилёт на пересечении улицы Артёма и 25-летия РККА», — говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, в 15:50 мск Ворошиловский район Донецка ВСУ обстреляли со стороны Авдеевки, применив три снаряда калибра 155 мм.