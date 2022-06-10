Ессентуки, Ставропольский край, 10 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Полиция пресекла канал поставки в Северо-Кавказский федеральный округ синтетических наркотиков. Задержаны три человека, причастные к противозаконным действиям, предпринимаются меры для установления остальных участников преступной группы, сообщили 10 июня в пресс-службе управления МВД по СКФО.

УМВД по Костромской области Наркотик

«Полицейские задержали троих местных жителей, причастных к сбыту путем закладок синтетических наркотиков. Запрещенные вещества приобретались наркодилерами в двух интернет-магазинах, в дальнейшем злоумышленники расфасовывали товар и через тайники-закладки его реализовывали», — говорится в сообщении полиции.

Установлено, что злоумышленники хранили товар в одном из гаражей в городе Ессентуки. При обыске были изъяты 11 пакетов с наркотическим веществом, а также ювелирные весы, изоляционная лента, упаковочные материалы, колбы для фасовки крупных доз наркотиков, банковские карты и мобильные устройства.

Всего было изъято более 170 г синтетического наркотика, что составляет около 4250 разовых доз. Стоимость изъятого составляет около 6 млн рублей.