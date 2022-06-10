Москва, , 16:48 — REGNUM Банк России в июле представит свой обновлённый прогноз по макроэкономике. Об этом сообщила на пресс-конференции 10 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уточнили свои оценки по многим показателям, полноценный прогноз будет представлен к июлю», — сказала Набиуллина.

По её словам, Центробанк в настоящее время видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда был опубликован предыдущий прогноз регулятора.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от антироссийских санкций оказался менее значительным, чем ожидалось, однако все их последствия ещё не проявились в полной мере, поэтому «какие-либо выводы делать преждевременно».

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