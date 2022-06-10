Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада в Петербурге, после того как пятилетняя девочка на прогулке получила разрыв печени, сообщили 10 июня в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел веером 8 июня в одном из детских садов Калининского района Петербурга. Пятилетняя девочка неудачно спрыгнула с качелей и упала животом на перила.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении женщины 1970 года рождения, являющейся воспитателем одного из детских садов Калининского района города»,— сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения и предъявлении ей обвинения.