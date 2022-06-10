Ижевск, 10 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. При проведении хозяйственных работ в одном из технических строений на улице Донской в Ижевске был обнаружен боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Снаряд, обнаруженный в Ижевске

После осмотра взрывотехниками управления было установлено, что это 76 мм артиллерийский снаряд без взрывателя со следами коррозии корпуса. С соблюдением всех требований безопасности боеприпас транспортирован на полигон, где будет уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске в ходе проведения земельных работ нашли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без головного взрывателя.

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