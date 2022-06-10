Ставрополь, 10 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Слухи об отправке студентов медвузов в зону боевых действий на территории Украины и Донбасса являются фейком. Информация об этом, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил 10 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Очередная гнусная ложь от наших недругов — о принудительной отправке студентов-медиков из Ставрополя «в район боевых действий». От первого слова до последнего — это фальшивка. Нарисовали несуществующий приказ минздрава, придумали очередной способ запугивания людей», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владимиров отметил, что «попытки информационных манипуляций и лживых наговоров» случались и ранее, и пообещал, что будет всячески противостоять этой лжи.