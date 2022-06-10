Москва, , 16:40 — REGNUM Контейнерный импорт в России начнет постепенно восстанавливаться после июля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные агентства Bloomberg о том, что контейнерный импорт в РФ упал уже на 60%.

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«Оценка в 60% может быть завышена, поскольку контейнерные перевозки могут осуществляться и скрытым способом — не до прямого порта назначения, а до порта, где осуществляется перегрузка на наземные виды транспорта через третьи страны, — сказал Сафонов. — Основная причина падения связана с разрывом цепочек поставок комплектующих и сырья из-за санкций. Предположительно, нижнюю точку мы увидим в июле 2022 года, что будет связано с началом отпусков, а дальше начнётся постепенное восстановление за счёт переориентации товарных потоков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Пурим рассказал, как будет расти российский рынок грузоперевозок в ближайшие три года.

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