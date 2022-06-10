Киев, 10 июня 2022, 16:38 — REGNUM Британский министр обороны Бен Уоллес совершил визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает заявление британского военного ведомства, опубликованное 10 июня.
Отмечено, что все трое заявили о готовности работать «ради общей цели».
«Они условились еще более тесно сотрудничать на пути к достижению общей цели по обеспечению Украины возможностями для освобождения от незаконной российской оккупации. Они также обсудили программы поставок вооружений и обучения, которые реализует в данный момент Великобритания, а также дальнейшие меры по оказанию помощи украинским силам», — указано в сообщении британского военного ведомства.
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