Киев, 10 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Британский министр обороны Бен Уоллес совершил визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает заявление британского военного ведомства, опубликованное 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Отмечено, что все трое заявили о готовности работать «ради общей цели».

«Они условились еще более тесно сотрудничать на пути к достижению общей цели по обеспечению Украины возможностями для освобождения от незаконной российской оккупации. Они также обсудили программы поставок вооружений и обучения, которые реализует в данный момент Великобритания, а также дальнейшие меры по оказанию помощи украинским силам», — указано в сообщении британского военного ведомства.