Ашхабад, , 16:39 — REGNUM На подъёме находятся отношения России и Туркмении, сообщил 10 июня журналистам туркменский президент Сердар Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

По итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Бердымухамедов сказал:

«Говоря о наших двусторонних связях, хотел бы подчеркнуть, что они находятся на подъёме, развиваются динамично и последовательно».

Он добавил, что отношения Москвы и Душанбе «развиваются по возрастающей» — на это работают как в России, так и в Туркмении.

Напомним, встреча Путина и Бердымухамедова состоялась сегодня, 10 июня, в Кремле. Президент России вручил коллеге из Туркмении государственную награду РФ — орден Дружбы.

Главы государств подписали несколько двусторонних документов, включая Декларацию об углублении стратегического партнёрства между двумя странами.

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