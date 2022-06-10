Ашхабад, 10 июня 2022, 16:39 — REGNUM На подъёме находятся отношения России и Туркмении, сообщил 10 июня журналистам туркменский президент Сердар Бердымухамедов.
По итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Бердымухамедов сказал:
Он добавил, что отношения Москвы и Душанбе «развиваются по возрастающей» — на это работают как в России, так и в Туркмении.
Напомним, встреча Путина и Бердымухамедова состоялась сегодня, 10 июня, в Кремле. Президент России вручил коллеге из Туркмении государственную награду РФ — орден Дружбы.
Главы государств подписали несколько двусторонних документов, включая Декларацию об углублении стратегического партнёрства между двумя странами.
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