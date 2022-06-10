Вашингтон, 10 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Офицер полиции США, получившая травму мозга во время протестов 6 января 2021 года в Капитолии, дала показания комитету, занимающемуся расследованием данных событий, сообщает 10 июня Reuters.

CantWinThisGame Протесты у Капитолия

Сотрудница полиции Капитолия Кэролайн Эдвардс является одним из двух свидетелей, лично выступивших на первых слушаниях в комитете по делу 6 января. Экспрессивная речь Эдвардс том, что как она стала свидетелем «жестокого хаоса», заняла одно из главных мест в новостных лентах американских демократических изданий.

«Я увидела настоящие сцены войны. Это было похожее на то, что я видел в кино. Я не могла поверить своим глазам. На земле лежали офицеры. Знаете, они истекали кровью. Их тошнило… Я поскальзывалась на крови людей», — рассказала она.

Колумнист Fox News Тайлер Олсон указал, что главной целью комитета 6 января является стремление доказать американцам, что экс-президент Дональд Трамп сыграл решающую роль во время беспорядков в Капитолии, якобы пытаясь отменить результаты президентских выборов 2020 года.

С тех пор, как толпа сторонников Трампа напала на Капитолий, прошло уже более 18 месяцев, однако продолжающиеся слушания дают комитету возможность привлечь внимание американцев в преддверии промежуточных выборов.

Слухам о том, что якобы именно Трамп полтора года назад спровоцировал протест, придется конкурировать с новостями о рекордной инфляции, росте цен на бензин, нехватке детского питания и другими острыми проблемами, которые находятся на повестке в США.