Ижевск, , 16:35 — REGNUM Удмуртия получит дополнительно 97,5 млн рублей на создание мест в детских садах в связи с увеличением цен на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Детские сады и ясли - нашим детям! Советский плакат

Ранее комиссия Федерального Собрания РФ одобрила предложения о выделении средств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

Уточняется, что необходимость выделения средств возникла в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и изменением цен заключенных контрактов.

Средства направят в детские сады восьми населенных пунктов республики.

Всего в 2022 году на создание мест в детсадах Удмуртии выделено 343,8 млн рублей, в том числе 217,9 млн рублей — средства федерального бюджета и 125,8 млн рублей — средства резервного фонда правительства РФ.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в республике ввели в эксплуатацию шесть новых детских садов на 590 мест.