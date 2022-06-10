Саратов, 10 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Саратовской области с 11 по 17 июня местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс) с дальнейшим распространением по территории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Pixabay.com Жара

В субботу, 11 июня, в Саратовской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Утром и днем местами ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, в пониженных местах — до +9 градусов, днем — +26…+31 °C.

В воскресенье, 12 июня, возможен кратковременный дождь. Столбики термометров в ночное время опустятся до +12…+17 °C, днем потеплеет до +28 градусов.

Аналогичная погода сохранится в понедельник, 13 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Алтайском крае с 9 по 14 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C, будет ещё жарче — выше +35°C.

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