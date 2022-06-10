Белгород, , 17:06 — REGNUM Восьмилетний мальчик погиб в селе Верхняя Покровка Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Купаться запрещено Victor Mikhalev

Ребёнок днём без взрослых гулял около водоотводного канала. Мальчик забрался на бетонную трубу на берегу технической ямы, поскользнулся, упал в воду и не смог выплыть. Ни водоём, ни берег не являются местами для отдыха и для купания не предназначены.

Ещё одна трагедия произошла 8 июня в хуторе Гремучий — 39-летний рыбак зашёл в воду, чтобы распутать снасти в пруду и утонул.

По фактам гибели людей организованы доследственной проверки.