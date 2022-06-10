Челябинск, 10 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Челябинске за организацию и проведение азартных игр задержаны более 40 человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Также гражданам вменяют участие в преступном сообществе. По данным следствия, преступная деятельность велась в 2019–2021 годах. Азартные игры они проводили в нежилом помещении.

Организатор преступной деятельности уже задержан в Болгарии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.