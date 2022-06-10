Ижевск, , 16:24 — REGNUM В Удмуртии 12 июня ожидается резкое кратковременное похолодание. ОБ этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ближайшей ночью и завтра, 11 июня, на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 10-15°С, в дневные часы потеплеет до 17-22°С. Максимальные порывы ветра будут достигать 8-13 м/с.

Похолодание 12 июня связано с поступлением холодного воздуха из северных регионов страны. В темное время суток похолодает до 5-10°С, днем — до 11-16°С. Порывы ветра не будут превышать 6-11 м/с. Днем ожидаются небольшие дожди. 13 июня ожидается преимущественно сухая погода с ночной температурой 6-11°С, дневной — 18-23°С. По предварительному прогнозу, первый рабочий день на следующей неделе будет несколько теплее – 20-25°С, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Чувашии обойдётся без дождей и установится солнечная погода. После полудня 10 июня ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. 11 июня придёт более прохладная воздушная масса, при этом предстоящие выходные дни, 11 — 13 июня, обойдётся без осадков и будет много солнца.

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