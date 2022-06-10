Москва, 10 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В РФ серьезно изменится качество трудовой занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Picserver.org Безработица

«Потенциал для трудоустройства, конечно же, существует, но надо понимать, что качество занятости будет меняться, — сказал он. — Например, сейчас многие компании будут использовать «серые» схемы занятости: перевод с трудовых договоров в режим самозанятости; работа без подписания трудовых договоров за зарплату в конверте. Для кого-то это будет занятость за меньшую заработную плату и с увеличенной нагрузкой. Кто-то должен будет искать рабочее место в других сферах деятельности и регионах. Напомню, что сейчас рынку труда активно «помогает» демографическая ситуация, отток мигрантов и иммиграция (релокация) работников. Эти факторы снижают предложение рабочей силы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, каких пиковых значений может достигнуть безработица осенью 2022 года.