Москва, , 16:21 — REGNUM В сентябре–октябре 2022 года безработица в России может в пике достигать 1,2 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Уровень безработицы в России будет расти, но сейчас точно спрогнозировать что-либо сложно, — сказал Сафонов. — Дело в том, что многое зависит от того, как быстро сможет правительство РФ создать условия для замены западноевропейского партнёрства по комплектующим и развитию бизнеса. Однако разрыв экономических связей и снижение уровня дохода приведёт к росту безработицы. При оптимистичном сценарии она может в пике достигать 1,2 млн зарегистрированных безработных в сентябре–октябре 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года уровень безработицы в Костромской области может вырасти до 10,5%.

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