Вашингтон, 10 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пообещал президенту Бразилии Жаиру Болсонару пересмотреть установленные в Соединённых Штатах тарифы на бразильскую сталь. Об этом сообщает 10 июня Reuters со ссылкой на источника в правительстве Бразилии.

Джо Байден

Отмечается, что администрация Байдена пока не принимала официальных решений на этот счёт, однако во время двусторонней встречи на саммите Америк в Лос-Анджелесе Болсонару получил обещание Байдена, что вопрос тарифов будет проанализирован в ближайшие месяцы.

В свою очередь Болсонару заявил о готовности его страны сотрудничать с США по ситуации вокруг Украины. При этом он напомнил о взвешенной позиции его страны, которая направлена на действия «в интересах мира».

Ранее Болсонару назвал одной из тем для обсуждений с Байденом добычу ниобия в Бразилии и его переработку.