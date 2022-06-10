10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что украинские власти в приоритетном порядке включат в ближайший список на обмен пленными британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных судом Донецкой Народной Республики к смертной казни.

Оксана Переможенко, , 17:06 — REGNUM Украинские власти в приоритетном порядке включат в ближайший список на обмен пленными британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые приговорены судом Донецкой Народной Республики к смертной казни. Об этом 10 июня газете The Guardian сообщил британский депутат Роберт Дженрик, ссылаясь на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Между армиями Украины и России происходят обмены заключенными, и украинский посол сказал мне вчера вечером, что они дадут приоритет Эйдену и Шону, чтобы они вошли в один из таких обменов», — приводит слова политика ТАСС.

Новость обсудили в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, как Киев пытается угодить Лондону в ущерб собственным гражданам. Иные также отметили, что британские наемники обмену не подлежат и украинские власти могут обещать все, что угодно.

«Прогиб засчитан», — иронизирует Марина.

«Знатно лизнули, а на своих плевать», — добавил Юрий А.

«Договариваться с ЛДНР, но сначала признать. Но то такое», — смеется T709AZ.

«А что украинский народ об этом говорит?» — поинтересовался Александр.

«Жаль простых украинцев — их предали и продали», — комментирует Елена.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правильно, воюй, Мыкола… Ридна нэнька тэбэ вже спысала (Родная Украина тебя уже списала — О. П.)…» — с сарказмом добавила Елена П.

«Ну он может включить их даже в списки на премию «Оскар» или на Нобелевскую премию мира, короче, везде, куда подскажет его необузданная фантазия! Кроме того, что им выпишет суд ДНР, они все равно не получат!» — написала Ольга Николаевна.

«Донесите, кто может, эти приоритеты до самих украинских военнопленных и воюющих солдат! Я уверен, у них появится мотивация умереть за эту власть вдвойне!» — с сарказмом пишет Харлампий К.

«И как украинские матери и жены, у кого на фронте и в плену мужья, сыновья, отреагировали на это? Мозг еще спит?» — поинтересовалась Nata_sha_K.

«Так давно понятно, что украинцы даже своему государству не нужны, а вот светлоликие наемники — это другое», — отреагировал Константин.

«Эту информацию довести до всех украинских пленных, пусть это будет усладой для их слуха», — не без сарказма отметила Лизавета.

«Это ж надо как прогибаются перед хозяевами…» — пишет Серж.

«А что, кто-то сказал, что их менять будут? Или это просто им так хочется?» — недоумевает Сергей Ж.

«Господа украинцы, смотрите, как вас любят ваши власти», — написал Владимир П.

«Главное, прогнуться перед хозяином. Что обмена не будет, украинские власти понимают», — подытожил один из участников обсуждения.