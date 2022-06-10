Москва, , 16:17 — REGNUM В России могут изменить законодательство по части возможности введения отрицательных ставок на валютные вклады. Об этом 10 июня заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

«Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, сейчас идёт речь о возможных законодательных изменениях, и речь идёт только о юридических лицах», — заявила Набиуллина.

«Что касается конвертаций, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — указала она.

Отметим, что некоторые крупные российские банки начали вводить с конца июня плату за обслуживание счетов в иностранных валютах. В частности, об этом клиентов уже предупредили «Тинькофф» и Райффайзенбанк.