Белгород, , 17:04 — REGNUM За мошенничество при получении выплат осуждён бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области Кирилл Писарев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Оглашение приговора К. Писареву Пресс-служба УФСБ по Белгородской области

Чиновник предоставил в медучреждение заведомо подложные документы, на основании которых его направили на экспертизу. Там Писареву установили II группу инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности в размере 80%, что дало ему право получить социальные выплаты. В общей сложности из региональных отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования он получил 4,5 млн рублей.

Октябрьский районный суд Белгорода назначил бывшему чиновнику два года лишения свободы условно с возмещением причинённого госучреждениям ущерба.

Приговор вступил в законную силу.