Альметьевск, Татария, , 16:15 — REGNUM В городе Альметьевске 10 июня произошло возгорание на складе готовой продукции (рыбные консервы). О происшествии стало известно в 14:25 (мск), сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По прибытии на вызов спасатели установили, что горит кровля складского помещения. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К тушению огня привлечены 57 человек и 15 единиц техники. Площадь и причины пожара устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, ранним утром 3 июня в Набережных Челнах загорелся склад с отходами резинотехнических изделий. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

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