Оренбург, 10 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области отменили обязательную вакцинацию. Постановление завизировано Главным санитарным врачом региона Натальей Вяльциной. Документ опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора.

Permkrai.ru Вакцинация

Постановление от 14 октября 2021 года о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям признано утратившим силу. По данным ведомства, на сегодняшний день коллективный иммунитет в Оренбуржье превышает 80%.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию вводили для работающих в сферах торговли, услуг, медицины и образования.