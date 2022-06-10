Москва, , 16:11 — REGNUM Сегодня, 10 июня, по состоянию на 15:35 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,65% до $123,87 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти Цитата из х/ф «Огни Баку». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, Рза Тахмасиб. 1950. СССР

«В первой половине дня цены поднимались выше $124, но сейчас несколько отступили назад.

На котировки давят новости о новых ковидных ограничениях в Шанхае, а также опасения, что из-за высокой инфляции ФРС США будет ускоренно повышать ставки.

Однако общий растущий тренд по нефти сохраняется, так что мы можем увидеть тестирование рубежа $125 за баррель еще сегодня до завершения торгов», — пояснил эксперт.

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