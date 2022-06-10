Кишинёв, , 16:06 — REGNUM Вашингтон поддерживает всё, что способствует сближению Молдавии с Евросоюзом. Об этом заявил посол США в Кишинёве Кент Д. Логсдон в интервью новостному порталу NordNews.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский дипломат прокомментировал рассмотрение в Брюсселем заявки Молдавии на вступление в ЕС.

«Хотя США не являются частью европейской семьи, наша позиция в этом контексте предельно ясна. Мы поддерживаем любую деятельность Молдавии, направленную на сближение с ЕС», — сказал Логсдон.

Он также заявил, что Вашингтон выступает за интеграцию Приднестровья в Молдавию с предоставлением особого статуса.

Напомним Молдавия подала заявку на вступление в ЕС 3 марта. На это в МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отметили, что Кишинёв не учёл мнение Тирасполя по этому вопросу. В связи с этим в Приднестровье призвали оформить это в правовом ключе, заключив договор между республиками о добрососедстве.