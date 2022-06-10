Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Туристическая отрасль Ленинградской области сохраняет позитивные ожидания благодаря повышению туристической активности в стране, сообщили 10 июня в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Туристы sbtlneet

Опрошенные аналитиками ЦБ РФ представители туристической отрасли в ряде регионов Северо-Запада, и в том числе в Ленинградской области, сохраняют оптимистичные ожидания на 2022 год. В майские праздники гостиницы и базы отдыха были почти целиком заполнены, значительно вырос спрос на аренду загородных домов в Ленобласти.

«В регионе отмечается стремительное развитие туристической индустрии. Создается инфраструктура как для классического отдыха, так и для новых направлений — экотропы, глэмпинги, агротуризм, осваиваются отдаленные районы. Наряду с сокращением выбора зарубежных направлений это увеличивает турпоток в Ленинградскую область и положительно влияет на экономику региона», — пояснил управляющий отделением Банка России по Ленобласти Сергей Григорьев.

В 2022 году в регионе ожидается порядка 5 млн туристов, что сопоставимо с показателем прошлого года. По данным статистики, в Ленинградской области наблюдается стабильный рост количества объектов туристической индустрии. За прошлый год в регионе на 22,5% выросло количество гостиниц, на 11,4% — организаций общественного питания, по числу мест размещения туристов Ленинградская область занимает второе место в СЗФО после Санкт-Петербурга.

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