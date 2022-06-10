Донецк, , 16:06 — REGNUM Порядка 70 тысяч украинских боевиков могут находиться в Славянске и рядом с ним, заявил 10 июня заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин в эфире «России 1».

Славянск занятый нацбатами Украины slavrada.gov.ua

Комментируя ситуацию в освобождаемом от ВСУ Славянске, чиновник указал на то, что «от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация». Трудно говорить о ситуации в отдельно взятом городе.

Артём Ольхин «И там суммарно группировка [украинских] войск, разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тысяч точно».

По словам представителя ДНР, в Славянске сейчас не ведётся уличных боёв. Сейчас над городом работает авиация и артиллерия.

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