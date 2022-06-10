Донецк, 10 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Порядка 70 тысяч украинских боевиков могут находиться в Славянске и рядом с ним, заявил 10 июня заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин в эфире «России 1».

slavrada.gov.ua Славянск занятый нацбатами Украины

Комментируя ситуацию в освобождаемом от ВСУ Славянске, чиновник указал на то, что «от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация». Трудно говорить о ситуации в отдельно взятом городе.

Артём Ольхин «И там суммарно группировка [украинских] войск, разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тысяч точно».

По словам представителя ДНР, в Славянске сейчас не ведётся уличных боёв. Сейчас над городом работает авиация и артиллерия.