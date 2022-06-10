Москва, 10 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 июня наградил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Туркмении

«Как глава государства, так и до избрания на пост президента Вы последовательно выступали и выступаете за развитие дружественных и по-настоящему партнёрских отношений с Россией», — заявил Путин.

«На различных государственных должностях лично участвовали в подготовке и реализации ряда совместных альтернатив и важных соглашений. Будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии, активно занимались практическими вопросами продвижения двухсторонних торгово-экономических связей», — продолжил он.

Президент поздравил Бердымухамедова с наградой и пожелали дальнейших успехов на посту президента.