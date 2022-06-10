Москва, , 16:02 — REGNUM Новость о запрете для Японии ловить рыбу у Курильских островов следовало бы рассматривать вместе с той, согласно которой Япония запретит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Рыба

«Страны, не имеющие реального суверенитета, не могут, в том числе, и отстаивать свои экономические интересы. В свете этого Токио вынужден торпедировать в том числе и те аспекты взаимного сотрудничества, которые очень выгодны для Японии.

От потери российского рынка в первую очередь пострадают японские производители специальной техники.

Точно так же от разрыва договора о лове морепродуктов в наших водах, подписанного в не самые лучшие для России времена, когда даже с тех наших сейнеров, которые еще работали, страна толком не получала даже налогов, поскольку продукцию они прямо в море отгружали на японские плавзаводы, частично получая плату в натуральной форме, частично на зарубежные счета.

Кроме того, в тот период был распространенной практикой и нелегальный лов, как российскими, так и иностранными судами. Поэтому разрыв соглашений ударит в первую очередь по японским рыбакам, а российским, наоборот, позволит больше зарабатывать.

И, разумеется, перезаключение договора в дальнейшем может произойти на гораздо менее выгодных для японцев условиях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия лишит Японию права ловить рыбу возле Курильских островов из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

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