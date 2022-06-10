Тюмень, 10 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Дорогу Челябинск-Шадринск-Тюмень планируется достроить к 2023 году. Главы Челябинской, Тюменской и Курганской областей подписали соответствующее соглашение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале по итогам совещания по развитию внутреннего туризма в Уральском федеральном округе.

Пресс-служба губернатора Курганской области На подписании соглашения (слева-направо) губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Данная дорога станет коротким маршрутом, который соединит Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области в целях развития внутреннего туризма. На сегодня автодорога из Челябинска в Тюмень через Курган составляет около 900 км. После завершения реконструкции путь сократится в 2,3 раза.

«Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории», — прокомментировал соглашение тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Екатеринбургом и Челябинском собираются запустить скоростную электричку.