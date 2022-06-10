Москва, , 16:01 — REGNUM Евразийская экономическая площадка в очередной раз доказала свою актуальность для решения вопросов, от которых зависит успешная работа промышленных предприятий ЕврАзЭС. Об этом 10 июня журналистам заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, комментируя ход заседания Совета Евразийской экономической комиссии.

Евразийский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в Нур-Султане (Казахстан) проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В повестку дня включено 36 вопросов, причем практически около 15 вопросов включены дополнительно, — рассказал. — Все эти дополнительные вопросы подчеркивают актуальность самой Евразийской экономической площадки как площадки для рассмотрения ежедневных проблем, вопросов, которые важны для каждого государства. Мы все знаем, какие есть сложности, связанные с экономическими условиями, в которых работает наша промышленность. И поэтому многие инициативы были связаны с решениями, позволяющими промышленности работать и насыщать наш рынок необходимыми товарами».

Как отметил Назаренко, в числе «долгожданных» вопросов, которые были рассмотрены Советом, были те, которые касались внесения изменений в технические регламенты о безопасности низковольтного оборудования и об электромагнитной совместимости технических устройств.

«Документы эти разрабатывались с 2015 года. Это очень значимые изменения. Мы удовлетворены ходом рассмотрения этих документов и считаем, что это очень большое подспорье для нашей промышленности и для поставщиков продукции на территорию Евразийского экономического союза», — сказал Назаренко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года пассажиропоток в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрирует тенденцию к росту.

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