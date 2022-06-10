* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 15:57 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Каписа сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно разместили в провинции батальон численностью 400 человек.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Источник сообщил газете «8 Собх», что батальон был переброшен в течение трёх последних дней в район Санджан уезда Кохистан Хеза Авай. По словам собеседника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно переселили двух мирных жителей из их домов в мечеть Санджана и создали опорные пункты в их домах.

Источник утверждает, что с развертыванием этого батальона крестьяне Санджана, особенно женщины, не смогут выехать на свои поля.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.

Необходимо отметить, что Санджан граничит с местностями Дарбанд, Фарадж и Абдара провинции Панджшер. Сообщается, что батальон переброшен для борьбы с Фронтом сопротивления в этом районе.