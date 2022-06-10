Махмудраки, Афганистан, 10 июня 2022, 15:57 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Каписа сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно разместили в провинции батальон численностью 400 человек.
Источник сообщил газете «8 Собх», что батальон был переброшен в течение трёх последних дней в район Санджан уезда Кохистан Хеза Авай. По словам собеседника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно переселили двух мирных жителей из их домов в мечеть Санджана и создали опорные пункты в их домах.
Источник утверждает, что с развертыванием этого батальона крестьяне Санджана, особенно женщины, не смогут выехать на свои поля.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.
Необходимо отметить, что Санджан граничит с местностями Дарбанд, Фарадж и Абдара провинции Панджшер. Сообщается, что батальон переброшен для борьбы с Фронтом сопротивления в этом районе.