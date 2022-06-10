Голландцам и датчанам не нужны ни конкуренты, ни нахлебники — эксперт
Москва, 10 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Хотя статус кандидата на членство в ЕС никаких существенных изменений для Украины не обещает, тем не менее ряд участников объединения уже сейчас озабочен возможностью через бюрократические процедуры протащить какие-то послабления для Киева, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
А Украина в ЕС хочет
«В частности, Дания и Голландия с развитыми сельским хозяйством, рыболовным и пищевым секторами не хотели бы допустить, чтобы на внутриевропейском рынке появились на льготных условиях продовольственные товары украинского производства, которые сейчас Киев готов вывозить за бесценок в обмен на поставки вооружений.
В то же время страны старой Европы, стоявшие у истоков создания ЕС, всё больше вынуждены уступать давлению восточноевропейских стран, выступающих проводниками американских интересов.
Соответственно, если к их числу присоединится Украина. Тем более что, благодаря текущей ситуации и прежним безвизовым соглашениям, гораздо выгоднее использовать бесправную и дешевую украинскую рабочую силу», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Нидерландов и Дании не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
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