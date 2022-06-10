Приштина, Сербия, 10 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Невозможно представить, что Сербия и Косово будут вступать в ЕС, не урегулировав взаимоотношения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 10 июня во время визита в Приштину.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

Он добавил, что Германия поддерживает деятельность Мирослава Лайчака в роли посредника Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины.

При этом Шольц отметил, что этот диалог должен закончиться взаимным признанием Сербии и Косово. «Понятно, что соглашение будет означать окончательное урегулирование косовского вопроса. Немыслимо, чтобы две страны были частью ЕС, не признавая друг друга», — процитировал слова канцлера Германии портал «Коссев».

Отметим, что большинство СМИ, связанных с сербской властью, опустили в своих сообщениях о визите немецкого канцлера в Приштину ту часть его выступления, в которой говорилось о признании Косово Сербией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что он намерен добиваться её вступления в состав ЕС даже не смотря на то, что большинство сербских граждан не поддерживают эту инициативу.