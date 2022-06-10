Москва, 10 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Резкое сокращение нефтяных доходов может повлечь проинфляционное давление вслед за ослаблением рубля. Об этом 10 июня заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объёмы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объёмов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках», — заявила Набиуллина.

«Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае из реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизятся, что через ослабление рубля внесёт вклад в ускорение инфляции», — указала она.