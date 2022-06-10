Москва, , 15:52 — REGNUM Годовой товарооборот между Россией и Китаем может перешагнуть отметку в 200 млрд долларов к 2024 году. Такой прогноз содержится в докладе аналитического департамента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

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По оценке аналитиков, прирост экспорта в базовом сценарии составляет 36 млрд долларов, из которых 20 млрд будут приходиться на сырьевой экспорт, а 16 млрд на несырьевой неэнергетический экспорт. На рост этих показателей повлияет как среднесрочный тренд на удорожание стоимости энергоносителей, промышленных металлов и лесопромышленной продукции, так и физическое увеличение экспорта в результате роста поставок трубопроводного газа и реализации таких совместных проектов, как Амурский ГХК, Амурский ГПЗ, Арктик СПГ-2.

Совокупный прирост импорта за тот же период, по оценке специалистов, составит 29,4 млрд долларов в базовом сценарии, из которых 20 млрд придется на машинотехническую продукцию в результате переориентации российского бизнеса на китайское оборудование и комплектующие.

«Вместе с тем, возможно и достижение целей в 200 млрд долларов раньше, чем в 2024 году, например, в 2023 году, но для этого должен сложиться целый набор факторов в виде благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, высокой урожайности и скорости «Поворота на Восток» российского бизнеса, как по части закупок, так и по части поисков новых рынков сбыта», — сказано в отчете.

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