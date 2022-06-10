Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Анкара требует от Тбилиси выдачи бежавшего из Турции бизнесмена Галипа Озтюрка. Об этом 10 июня заявила журналистам турецкий посол в Грузии Фатьма Джерен Язган.

Ираклий Гарибашвили и Фатма Джерен Язган Gov.ge

Озтюрк является гражданином Турции и на родине его приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2018 году. Но он к тому времени получил второе гражданство в Грузии и бежал туда.

«Он гражданин Грузии, можно сказать, грузинский бизнесмен. Он был признан виновным, и суд над ним закончился в 2018 году. Тогда мы затребовали его экстрадиции, ждём этого и теперь», — сказала Язган.

Стоит отметить, что Озтюрк стал крупным бизнесменом в Грузии. Ему принадлежат ряд компаний в сфере туризма, транспорта и строительства, в том числе гостиница «Эйфория» в Батуми. Бизнесмена на публике видели вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. 31 мая его задержали в Батуми по подозрению в хранении наркотиков.

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