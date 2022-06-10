Рязань, 10 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Работу своей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» возобновил 10 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

Руководитель региона отметил, что социальная сеть популярна у рязанцев, жители оставляют в ней множество обращений к властям.

«Решил, что нужно восстановить свою страницу, чтобы быть на связи. Надеюсь на помощь. Буду следить за обращениями. Пишите ваши вопросы, будем искать решение вместе», — обратился к пользователям Павел Малков.

Отметим, что в телеграм-канале врио губернатора также открыты комментарии.