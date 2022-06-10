Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. «Водоканал» Санкт-Петербурга нашел подрядчика для строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. Большой подземной стройкой займется ООО «Ремонт и строительство сетей ПР и СС», сообщается 10 июня на сайте госзакупок.

Канализационный коллектор

Подрядчику предстоит до 2024 года разработать и согласовать проект, а затем произвести строительно-монтажные работы. На эти цели будет выделено 9,5 млрд рублей — основная часть в 2023 году, а остаток — в 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный направил запрос в ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» на выделение 6,6 млрд рублей для строительства второго канализационного коллектора.

Отметим, что часть Главного канализационного коллектора построена в одну нитку и находится в эксплуатации уже более 30 лет. Ожидается, что дублёр-коллектор обеспечит надёжное водоотведение на период реконструкции первой нитки.