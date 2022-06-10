Москва, , 15:44 — REGNUM В российском импорте бульдозеров и экскаваторов Япония занимает около 20%, поэтому введённый запрет является значительным риском для развития экономики РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Пакистан

«Ситуация усугубляется тем фактом, что среди других поставщиков бульдозеров и экскаваторов — Корея, Великобритания, Германия и США — то есть те страны, которые проводят санкционную политику в отношении России.

Хотя лидером в структуре российского импорта является Китай с долей около 25%, нельзя рассчитывать на то, что вместе с другими партнёрами по БРИКС он сможет заместить товаропотоки из основных стран-поставщиков.

Теоретически можно попробовать реализовать схемы использования японской техники в России (например, через лизинг или поставки через другие страны), но такие варианты не способны решить насущные проблемы.

Стратегически верным и более эффективным способом реализации экономического потенциала, пусть и более длительным по времени, является дальнейшее развитие кооперации с Белоруссией и другими партнёрами по ЕАЭС, наращивание объёмов выпуска строительной техники в России и возможным размещением производственной базы на территории ЕАЭС.

Что касается железнодорожного машиностроения, данная отрасль получила интенсивное развитие в России на базе сотрудничества с европейскими производителями, прежде всего, с немецкой компанией Siemens.

В результате на железных дорогах появились комфортабельные поезда «Сапсаны» и «Ласточки». Даже уход Siemens с российского рынка не стал катастрофическим событием ввиду высокой степени локализации производства (около 90%) и наличия технической документации на поезда.

При решении вопросов, связанных с программным обеспечением, значение показателя может достичь 100%. На это специалисты отрасли отводят от нескольких месяцев до пары лет. А по данным внешнеторговой статистики, Япония не поставляет локомотивы в Россию, поэтому введённый запрет на экспорт не оказывает никакого воздействия на экономику РФ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовых автомобилей и самосвалов.

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