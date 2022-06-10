Белгород, , 16:34 — REGNUM В тестовом режиме заработал инфекционный центр в Терновке Яковлевского городского округа Белгородской области, сообщил на брифинге 10 июня министра здравоохранения региона Андрей Иконников.

Инфеционный центр https://belregion.ru

По словам министра, официальное открытие произойдёт после того, как специалисты убедятся, что все системы на объекте работают исправно. Медучреждение введено в структуру многопрофильной городской больницы №2.

Как сообщало ИА REGNUM, инфекционный центр, за основу которого взяли аналогичный объект в Башкирии, изначально планировали сделать ковид-госпиталем. Проект переработали под потребности региона, центр сможет принимать пациентов с различными инфекциями.

Ещё один подобный госпиталь возводят под Старым Осколом.