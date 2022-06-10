Белгород, 10 июня 2022, 16:34 — REGNUM В тестовом режиме заработал инфекционный центр в Терновке Яковлевского городского округа Белгородской области, сообщил на брифинге 10 июня министра здравоохранения региона Андрей Иконников.
По словам министра, официальное открытие произойдёт после того, как специалисты убедятся, что все системы на объекте работают исправно. Медучреждение введено в структуру многопрофильной городской больницы №2.
Как сообщало ИА REGNUM, инфекционный центр, за основу которого взяли аналогичный объект в Башкирии, изначально планировали сделать ковид-госпиталем. Проект переработали под потребности региона, центр сможет принимать пациентов с различными инфекциями.
Ещё один подобный госпиталь возводят под Старым Осколом.