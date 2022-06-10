Казань, 10 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Татарии добровольцы, поступившие на контрактную службу, получат единовременные выплаты в 200 тыс. рублей. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

В республике ведется набор в два батальона. Контрактники примут участие в боевых действиях, в том числе в спецоперации России на Украине. Численный состав батальонов не уточняется.

На службу приглашают граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Перед подписанием контракта добровольцы пройдут проверку. Прохождение боевой подготовки обязательно перед отправкой на службу в горячие точки, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, поступающим на службу по контракту жителям Якутии обещают социальные льготы и гарантии, пенсионное и жилищное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, а также выплату в 200 тыс. рублей от правительства республики.

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