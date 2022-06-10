Тбилиси, 10 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Тбилиси 10 июня стартовал турецко-грузинский бизнес-форум «Чвенебуреби» («Свои»). Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Переговоры

По данным ведомства, в мероприятии участвует более 100 предпринимателей из Турции, которые заинтересованы в инвестировании в грузинскую экономику. Присутствуют представители аграрного сектора, пищевой промышленности, сферы туризма и т.п.

Сообщается, что форум организовал МИД Грузии при участии грузинской диаспоры в Турции. Планируется, что мероприятие будут способствовать росту турецких инвестиций в грузинскую экономику.

Стоит отметить, что Турция является крупнейшим торговым партнёром Грузии. За первых четыре месяца 2022 года объём товарооборота между странами составил $766,3 млн.