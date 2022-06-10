Москва, , 15:38 — REGNUM В Москве парк «Зарядье» ко Дню России украсят традиционные узоры народов России. Об этом 10 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Парк «Зарядье» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Арт-проект носит название «УЗОРУ» и посвящен орнаментам разных регионов и народов страны. Они будут представлены на масштабных панно и в виде декоративных светящихся шаров.

«Проект призван рассказать о разнообразной и богатой культуре народов России. В парке появилось больше 40 различных узоров. Масштабные панно разместились на входе в павильон «Медиацентр», на площади и лестнице, ведущей к подземному музею. А в ландшафтных зонах установлены декоративные светящиеся шары с элементами аутентичных орнаментов», — сказала Сергунина.

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