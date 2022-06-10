Село Курманаевка, Оренбургская область, 10 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области 10 июня столкнулись грузовой поезд и автомобиль. По данному факту проводится проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Автомобиль после аварии

Авария произошла на железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковым регулированием, около станции Курманаевка. Автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора. Порожний грузовой состав следовал от станции Красногвардеец до станции Новоперелюбская.

Пострадавших нет. На график движения поездов ЧП не повлияло. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта не повреждены.